МЧС: За неделю произошло 672 пожара, обнаружены тела 5 человек
Происшествия
- 01 сентября, 2025
- 10:18
В Азербайджане за минувшую неделю подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совершили 672 выезда на тушение пожаров.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, спасатели также провели 37 операций по оказанию помощи людям, оказавшимся в беспомощном состоянии, ликвидировали последствия 4 дорожно-транспортных происшествий, предотвратили одну попытку самоубийства и провели аварийно-спасательные работы по 1 факту взрыва.
В результате оперативных действий спасены 58 человек, в том числе 8 детей. Кроме того, 4 человека получили травмы. Тела 5 погибших были переданы по назначению.
