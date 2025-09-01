    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    МЧС: За неделю произошло 672 пожара, обнаружены тела 5 человек

    Происшествия
    • 01 сентября, 2025
    • 10:18
    МЧС: За неделю произошло 672 пожара, обнаружены тела 5 человек

    В Азербайджане за минувшую неделю подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совершили 672 выезда на тушение пожаров.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, спасатели также провели 37 операций по оказанию помощи людям, оказавшимся в беспомощном состоянии, ликвидировали последствия 4 дорожно-транспортных происшествий, предотвратили одну попытку самоубийства и провели аварийно-спасательные работы по 1 факту взрыва.

    В результате оперативных действий спасены 58 человек, в том числе 8 детей. Кроме того, 4 человека получили травмы. Тела 5 погибших были переданы по назначению.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    FHN: Ötən həftə ərzində 672 yanğına çıxış olub, 5 nəfərin meyiti aşkarlanıb

