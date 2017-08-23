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    В жилом доме в Баку произошел пожар, пострадали первый и второй этажи - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    В результате пожара никто не пострадал© Report.az

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Баку в многоэтажном здании произошел пожар. 

    Как передает Report, инцидент зарегистрирован на проспекте Зии Буньядова. 

    В результате возгорания бытовых отходов также пострадало жилое здание. Часть первого и второго этажей здания сгорела. 

    На место происшествия была привлечена живая сила и техника Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. 

    Пожарным удалось предотвратить проникновение пламени в соседние квартиры. 

    В результате пожара никто не пострадал.

    ***16:31

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ На территории Наримановского района начался пожар.

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям Октай Байрамов, во дворе дома недалеко от памятника Айне Султановой горит деревянный забор: "То есть, горит не здание. На территорию отправлена пожарная машина. Принимаются меры для локализации пожара".

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