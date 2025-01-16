МЧС: В тяжелом ДТП в Сумгайыте сгорел один из автомобилей

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании после ДТП легкового автомобиля на улице Сульх в Сумгайыте.
Как сообщает Report, на место происшествия были незамедлительно направлены силы городского управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате столкновения двух легковых автомобилей Kia Cadenza и Hyundai Elantra в первом произошел пожар.
Пожарные в краткие сроки ликвидировали возгорание, огонь уничтожил салон и моторный отсек автомобиля, остальная часть транспортного средства была защищена от огня.
В результате аварии два человека скончались от полученных травм.
По факту ведется расследование.