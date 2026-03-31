МЧС: В праздничные дни погибли 13, пострадали 14 человек
Происшествия
- 31 марта, 2026
- 10:52
В нерабочие дни, связанные с праздниками Новруз и Рамазан, в результате различных происшествий погибли 13 человек, еще 14 получили травмы.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В праздничные дни профильные подразделения МЧС совершили выезды на 380 пожаров, а также провели аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий 5 дорожно-транспортных происшествий, 3 взрывов, а также подтоплений.
Всего в праздничные дни силами МЧС были спасены 45 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Кроме того, в результате происшествий 13 человек погибли, 14 пострадали.
Также из затопленных вследствие интенсивных дождей территорий были эвакуированы 766 человек, включая 210 детей, а при пожарах - 35 человек.
МЧС: В праздничные дни погибли 13, пострадали 14 человек
