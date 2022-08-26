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МЧС: В Масаллы предотвращено распространение пожара

МЧС: В Масаллы предотвращено распространение пожара Предотвращено распространение пожара на большие территории в горной местности со сложным рельефом близ села Гариблер Масаллинского района .
Происшествия
26 августа 2022 г. 11:44
МЧС: В Масаллы предотвращено распространение пожара

Предотвращено распространение пожара на большие территории в горной местности со сложным рельефом близ села Гариблер Масаллинского района .

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что борьба с огнем продолжается, ведутся работы по тушению.

Напомним, 25 августа возник пожар в горной местности со сложным рельефом неподалеку от села Гариблер Масаллинского района.

В целях ускорения работ по тушению пожара и предотвращения его распространения на более обширную территорию, к тушению огня были привлечены войска гражданской обороны МЧС, соответствующие подразделения Службы спасения особого риска, Южного регионального центра МЧС и два вертолета авиационного отряда.

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Версия на английском языке Ministry: Wildfire in Masalli was prevented from spreading to wider areas
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Masallıdakı yanğının daha geniş ərazilərə yayılmasının qarşısı alınıb"

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