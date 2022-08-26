МЧС: В Масаллы предотвращено распространение пожара

Предотвращено распространение пожара на большие территории в горной местности со сложным рельефом близ села Гариблер Масаллинского района .
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Было отмечено, что борьба с огнем продолжается, ведутся работы по тушению.
Напомним, 25 августа возник пожар в горной местности со сложным рельефом неподалеку от села Гариблер Масаллинского района.
В целях ускорения работ по тушению пожара и предотвращения его распространения на более обширную территорию, к тушению огня были привлечены войска гражданской обороны МЧС, соответствующие подразделения Службы спасения особого риска, Южного регионального центра МЧС и два вертолета авиационного отряда.