МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 166 пожаров, спасены 54 человека

В Азербайджане за минувшую неделю произошло 166 пожаров.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

За отчетный период соответствующими подразделениями МЧС были осуществлены выезды на 166 пожаров, проведена 41 аварийно-спасательная операция по оказанию помощи лицам, оказавшимся в беспомощном положении, 1 автомобильной аварии и 1 факту взрыва.

В целом, силами МЧС за прошедшую неделю были спасены 54 человека, в том числе 9 детей, 2 человека получили травмы, 7 человек погибли.