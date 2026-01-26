Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Происшествия
    • 26 января, 2026
    • 09:36
    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 166 пожаров, спасены 54 человека

    В Азербайджане за минувшую неделю произошло 166 пожаров.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    За отчетный период соответствующими подразделениями МЧС были осуществлены выезды на 166 пожаров, проведена 41 аварийно-спасательная операция по оказанию помощи лицам, оказавшимся в беспомощном положении, 1 автомобильной аварии и 1 факту взрыва.

    В целом, силами МЧС за прошедшую неделю были спасены 54 человека, в том числе 9 детей, 2 человека получили травмы, 7 человек погибли.

    МЧС статистика пожары аварии
    Ötən həftə 166 yanğına çıxış olub, hadisələrdə 7 nəfər ölüb

