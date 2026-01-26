МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 166 пожаров, спасены 54 человека
Происшествия
- 26 января, 2026
- 09:36
В Азербайджане за минувшую неделю произошло 166 пожаров.
Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
За отчетный период соответствующими подразделениями МЧС были осуществлены выезды на 166 пожаров, проведена 41 аварийно-спасательная операция по оказанию помощи лицам, оказавшимся в беспомощном положении, 1 автомобильной аварии и 1 факту взрыва.
В целом, силами МЧС за прошедшую неделю были спасены 54 человека, в том числе 9 детей, 2 человека получили травмы, 7 человек погибли.
Последние новости
10:26
В Баку задержан подозреваемый в убийстве 67-летней женщиныПроисшествия
10:26
Фото
Жителей освобожденных территорий проинформировали о правилах минной безопасностиВнутренняя политика
10:24
Сахиба Гафарова обсудила с королем Бахрейна перспективы сотрудничестваМилли Меджлис
10:11
В Гёйгёле задержан подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчиныПроисшествия
10:00
В Азербайджане в 17 мечетях открыты вакансии на должность имамаРелигия
09:54
Мировые цены на нефть незначительно подорожалиЭнергетика
09:49
Азербайджан в 2025 году экспортировал в Армению топливо на $788,8 тыс.Бизнес
09:41
Два человека погибли при пожаре на западе МосквыВ регионе
09:36