Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 165 пожаров, спасены 55 человек

    Происшествия
    • 19 января, 2026
    • 09:51
    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 165 пожаров, спасены 55 человек

    В Азербайджане за минувшую неделю зарегистрировано 165 пожаров.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    За отчетный период спасательные службы министерства осуществили 43 операции по оказанию помощи лицам, оказавшимся в беспомощном положении.

    В целом, силами МЧС за прошедшую неделю были спасены 55 человек, включая 12 детей, эвакуированы 30 человек, из них 13 дети, 2 человека получили травмы, 1 человек отравился дымом, было обнаружено тело 1 человека.

    МЧС пожары эвакуация
    FHN: Ötən həftə 165 yanğına çıxış olub, 55 nəfər xilas edilib

    Последние новости

    10:08

    Экономика Азербайджана выросла в 2025 году на 1,4%

    Экономика
    10:01

    Кабмин внес изменения в правила государственного реестра юридических лиц

    Финансы
    09:57

    Утвержден порядок контроля Минюстом за деятельностью частных исполнительных чиновников

    Внутренняя политика
    09:51

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 165 пожаров, спасены 55 человек

    Происшествия
    09:50

    Число погибших в результате пожара в ТЦ в Карачи возросло до 14

    Другие страны
    09:43

    Президиум Коллегии адвокатов в 2025 году рассмотрел около 1,6 тыс. жалоб

    Внутренняя политика
    09:41

    ЦАХАЛ объявил о начале "широкомасштабной" контртеррористической операции в Хевроне

    Другие страны
    09:38

    Brent подорожала до $64,19 за баррель

    Энергетика
    09:35
    Фото
    Видео

    В Нахчыване выявлено более 39 кг героина, перевозимого из Ирана в Польшу

    Происшествия
    Лента новостей