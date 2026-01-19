МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 165 пожаров, спасены 55 человек

В Азербайджане за минувшую неделю зарегистрировано 165 пожаров.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

За отчетный период спасательные службы министерства осуществили 43 операции по оказанию помощи лицам, оказавшимся в беспомощном положении.

В целом, силами МЧС за прошедшую неделю были спасены 55 человек, включая 12 детей, эвакуированы 30 человек, из них 13 дети, 2 человека получили травмы, 1 человек отравился дымом, было обнаружено тело 1 человека.