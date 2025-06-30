МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло почти 900 пожаров

09:44 МЧС Азербайджана опубликовал статистику спасательных операций, проведенных за минувшую неделю.

МЧС Азербайджана опубликовал статистику спасательных операций, проведенных за минувшую неделю.

Как сообщили Report в ведомстве, операции были проведены на основании обращений, поступивших на горячую линию "112".

Согласно информации, соответствующие структуры министерства за минувшую неделю выезжали на 869 сообщений о пожарах.

Помимо борьбы с пожарами, сотрудники МЧС провели 36 спасательных операций, связанных со случаями, когда граждане оказывались в беспомощном состоянии и приняли участие в ликвидации последствий четырех ДТП.

В общей сложности, за минувшую неделю были спасены 46 человек, в том числе 6 детей. При пожарах эвакуировано 27 человек, 7 граждан пострадали, а тела 6 погибших были переданы соответствующим органам.