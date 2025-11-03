МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло 192 пожара

В Азербайджане на минувшей неделе произошло 192 пожара.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сотрудники МЧС провели 27 операций по спасению людей, оказавшихся в беспомощном положении, участвовали в ликвидации последствий четырех дорожно-транспортных происшествий и предотвратили две попытки суицида.

В общей сложности, за минувшую неделю спасены 33 человека, в том числе 10 детей, а также эвакуированы 15 человек, включая двоих детей, 4 человека пострадали, тела 7 человек переданы по назначению.