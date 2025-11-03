Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло 192 пожара

    Происшествия
    • 03 ноября, 2025
    • 09:42
    МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло 192 пожара

    В Азербайджане на минувшей неделе произошло 192 пожара.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Сотрудники МЧС провели 27 операций по спасению людей, оказавшихся в беспомощном положении, участвовали в ликвидации последствий четырех дорожно-транспортных происшествий и предотвратили две попытки суицида.

    В общей сложности, за минувшую неделю спасены 33 человека, в том числе 10 детей, а также эвакуированы 15 человек, включая двоих детей, 4 человека пострадали, тела 7 человек переданы по назначению.

    МЧС Азербайджана пожары
    FHN: Ötən həftə 192 yanğına çıxış olub, 7 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Последние новости

    10:33

    Нефть умеренно выросли в цене после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+

    Энергетика
    10:32

    Мобильная служба ASAN будет действовать в регионах

    Социальная защита
    10:12

    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные боеприпасы

    Армия
    10:00

    Азербайджан входит в топ-3 по числу обучающихся в Украине студентов

    Наука и образование
    09:53

    Цены на золото немного повысились на фоне ослабления торговой напряженности

    Финансы
    09:46

    ЦИУТ призвал водителей соблюдать осторожность в дождливую погоду

    Происшествия
    09:42

    МЧС: В Азербайджане на минувшей неделе произошло 192 пожара

    Происшествия
    09:41
    Видео

    В результате землетрясения в Афганистане пострадали до 300 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    09:40

    Запущено прямое авиасообщение между Астаной и Белградом

    В регионе
    Лента новостей