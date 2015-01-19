МЧС распространило официальное заявление в связи с аварией в Уджаре

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило официальное заявление в связи со страшным дорожно-транспортным происшествием на 216 км дороги Баку-Газах, в селе Тезе Шильян Уджарского района. Как сообщает Report, в заявлении говорится, что во время дорожно-транспортного происшествия столкнулись легковой автомобиль марки Mercedes и грузовой автомобиль Камаз, в результате чего произошло возгорание. К месту происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям. Водитель легкового автомобиля марки Mercedes Эхтирам Акрам оглу Салахов, 1962 года рождения, и пассажир Э.Н.Гурбанов погибли, их тела были зажаты в деформированном автомобиле.

Пожарные спасатели с соблюдением правил безопасности извлекли тела из автомобиля и передали их соответствующим органам.