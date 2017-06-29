МЧС распространило информацию о серьезном ДТП в Масаллы

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Масаллы.

Как сообщает Report, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о ДТП в масаллинском селе Сарджувар, произошедшее в результате столкновения грузового автомобиля марки "Мерседес" и легкового автомобиля марки "ВАЗ".

В результате спасателями из автомобиля были извлечены и переданы соответствующим структурам тела водителя автомобиля марки "ВАЗ" Байрамова Эльмина Маариф оглу 1988 г.р. и пассажирки Аббасовой Рейхан Машаллах гызы 1966 г.р. Операция завершилась в 06:30.

По факту начато расследование.