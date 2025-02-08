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МЧС приостановило деятельность ресторана в Баку

МЧС приостановило деятельность ресторана в Баку МЧС Азербайджана приостановило деятельность ресторана "Хазри" в Гарадагском районе Баку из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.
Происшествия
8 февраля 2025 г. 12:18
МЧС приостановило деятельность ресторана в Баку

МЧС Азербайджана приостановило деятельность ресторана "Хазри" в Гарадагском районе Баку из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Как сообщили Report в МЧС, по итогам инспекции выяснилось, что на кухне объекта использовался баллон со сжатым и сжиженным пропаном.

Кроме того, система пожарной сигнализации была установлена не полностью, а имеющееся оборудование неисправно.

Также не были предоставлены документы, определяющие группу горючести материалов, использованных для облицовки фасада здания, а электрическое хозяйство установлено с нарушением требований "Правил установки электрооборудования".

Объект не был оснащен пожарным водоемом и внутренними пожарными кранами. Ресторан не полностью укомплектован огнетушителями, план эвакуации отсутствует. Недвижимое имущество ресторана не застраховано в соответствии с законом "Об обязательном страховании".

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Версия на азербайджанском языке FHN Bakıda restoranın fəaliyyətini dayandırıb

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