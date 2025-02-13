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МЧС приостановил деятельность известного ресторана в Баку

МЧС приостановил деятельность известного ресторана в Баку МЧС приостановил деятельность известного ресторана в Баку
Происшествия
13 февраля 2025 г. 11:27
МЧС приостановил деятельность известного ресторана в Баку

Государственная служба пожарного контроля при МЧС в рамках мер по обеспечению пожарной безопасности провела проверку в ресторане Show Baku.

Как сообщили Report в МЧС, в ходе проверки в заведении, расположенном в Бинагадинском районе столицы, выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, имущественным интересам государства.

В связи с грубыми нарушениями норм и правил пожарной безопасности принято решение о приостановлении деятельности ресторана Show Baku. Копия решения вручена представителю объекта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda məşhur restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

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