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    В пожаре в Азербайджанском университете кооперации отравились 4 учителя и 5 абитуриентов - ОБНОВЛЕНО

    После оказания медпомощи они выписаны домой© Report.az

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В принадлежащем Бакинскому колледжу бизнеса и кооперации и в настоящее время недействующем одноэтажном спортивном зале общей площадью 1800 кв. м сгорели наполненные пенопластом панельные облицовки внешней стены на площади в 150 кв. м. 

    В результате 9 человек (4 учителя и 5 абитуриентов) в находящемя по соседству здании Университета кооперации отравились дымом. Они госпитализированы в токсикологическое отделение 1-й городской больницы и после оказания медпомощи выписаны домой. 

    Пожарным удалось предотвратить распространение огня на оставшуюся часть строения. Огонь был потушен пожарной бригадой в 14:24. 

    ***13:28

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило заявление в связи с пожаром в Азербайджанском университете кооперации.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства, по предварительным данным, в спортивном зале Азербайджанского университета кооперации в Наримановском районе горят электрические провода.

    В МЧС сообщили, что в настоящее время в основном здании университета проходят вступительные экзамены, однако нет вероятности того, что пожар перекинется на это здание.

    Согласно информации, во время пожара никто не пострадал.

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