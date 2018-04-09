МЧС подало в суд на Ata Sığorta

9 апреля, 2018 10:28

Баку.9 апреля. REPORT.AZ/ Институт коммунального проектирования "Azkommunlayihə" Государственного агентства по контролю над безопасностью в строительстве МЧС подал в суд на ОАО Ata Sığorta. Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 МЧС потребовало выплаты страховой суммы. Сумма требуемой выплаты не уточняется. Суд отклонил иск. Недовольное решением МЧС подало апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде. Отметим, что ОАО Ata Sığorta известная в Азербайджане страховая компания.