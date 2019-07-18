МЧС перейдет на усиленный режим работы в связи с Летним европейским юношеским Олимпийским фестивалем в Баку

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана с 20 по 28 июля будет работать в усиленном режиме с целью обеспечения соответствующей безопасности в связи с предстоящим в Баку Летним европейским юношеским Олимпийским фестивалем.

Как сообщили Report в МЧС, соответствующие силы и средства ведомства приведены в состояние готовности с целью оперативного предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций в спортивных объектах, где будут проходить игры, и близ этих объектов, в отелях, а также в местах массового скопления людей, и других значимых объектах.

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров подписал в связи с этим соответствующий приказ.