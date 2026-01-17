МЧС обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
- 17 января, 2026
- 17:32
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению из-за ожидаемой неблагоприятной погоды в ближайшие дни.
Как сообщает Report, в МЧС призвали граждан строго соблюдать правила безопасности.
Особое внимание рекомендуется уделять пожарной безопасности при использовании газовых и электрических обогревателей, не применять неисправные или самодельные приборы и не оставлять их без присмотра.
Жителям горных районов советуют без необходимости не покидать населенные пункты, а при поездках заранее информировать близких о маршруте, проверять техническое состояние автомобиля и запас топлива. Также рекомендуется избегать лавиноопасных зон.
При сильном ветре граждан просят держаться подальше от легких конструкций, рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев, а также соблюдать повышенные меры пожарной безопасности.
Напомним, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, на территории страны прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный. Ожидается резкое понижение температуры и усиление ветра.