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МЧС обратилось к населению в связи с праздником Новруз

МЧС обратилось к населению в связи с праздником Новруз Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению.
Происшествия
16 марта 2021 г. 15:16
МЧС обратилось к населению в связи с праздником Новруз

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению.

В поступившем в Report из пресс-службы МЧС сообщении говорится:

"В связи с распространением в нашей стране вируса COVID-19 на фоне продолжающейся во всем мире пандемии в этом году нежелательно традиционное празднование Новруз байрамы. В связи с этим МЧС обращается к населению, призывая соблюдать требования карантинного режима, введенного в стране для предотвращения распространения инфекции COVID-19, проводить предстоящие нерабочие дни только в кругу семьи, избегать массовых мероприятий и собраний, следовать правилам личной гигиены, пользоваться защитными масками.

Также для предотвращения возможных нежелательных событий еще раз напоминаем о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Помните: Равнодушие к правилам опасно для жизни!

При возникновении опасности звоните на номер 112!"

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