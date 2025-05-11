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МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями в регионах

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями в регионах Министерство по чрезвычайным ситуациям очередной раз напоминает о необходимости соблюдения соответствующих правилах безопасности в связи с нестабильными погодными условиями.
Происшествия
11 мая 2025 г. 17:59
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями в регионах

Министерство по чрезвычайным ситуациям очередной раз напоминает о необходимости соблюдения соответствующих правилах безопасности в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщает Report, в ближайшие дни в ряде районов Азербайджана прогнозируются переменчивая погода, местами дожди и ливни, паводки, сели и наводнения, грозы и временами сильный ветер.

"Так, для защиты от наводнений и селей, которые могут быть вызваны интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от водоемов, а при столкновении с опасностью немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

Также во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Кроме того, учитывая трудности, создаваемые сильным ветром при тушении пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности", - сообщили в министерстве.

В то же время, для защиты от удара молнии необходимо отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.) на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, желобам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями и выбирать для этой цели относительно низкие места, а находясь в автомобиле, остановить движение, поднять стекла и дождаться окончания грозы, предупредили в ведомстве.

"Помните: Безразличие к правилам – угроза нашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!", - добавили в министерстве.

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