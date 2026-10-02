МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми на территории республики неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает Report, по данным Национальной службы гидрометеорологии, с сегодняшнего дня в Баку и Абшеронском полуострове, а также в регионах ожидается нестабильная погода с интенсивными осадками, прогнозируются локальные наводнения, в горных реках - кратковременные сели и паводки, грозы и сильный ветер.

В МЧС указали, что для защиты от возможных селей и наводнений, а также от подтоплений, необходимо держаться подальше от опасных территорий, при столкновении с подобной угрозой незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность, выполнять указания и рекомендации спасателей.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также владельцы маломерных судов должны учитывать, что выход в море в подобных погодных условиях запрещен, напомнили в ведомстве.

"Чтобы обезопасить себя во время грозы рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарная сеть, мобильный телефон, таксофон и т.д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, желобам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а находясь в автомобиле - остановить движение, поднять стекла и дождаться окончания грозы", - говорится в обращении.