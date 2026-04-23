МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой ветреной и нестабильной погодой в ряде районов страны.

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в отдельных местах ожидаются интенсивные осадки, кратковременные селевые потоки в горных реках, грозы и усиление ветра.

В связи с этим МЧС напомнило о необходимости соблюдать основные правила безопасности.

Так, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи и высокими деревьями.

С учетом того, что сильный ветер может затруднить тушение пожаров, в подобных погодных условиях необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, владельцам маломерных судов напомнили о запрете выхода в море при неблагоприятной погоде.

В целях защиты от возможных селей и паводков рекомендуется избегать опасных участков, а при возникновении угрозы - немедленно подниматься на возвышенность.

Также для защиты от молнии следует отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами (стационарными и мобильными), избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, громоотводами и антеннами, не укрываться под высокими деревьями, а при нахождении в автомобиле - остановиться, закрыть окна и переждать грозу.