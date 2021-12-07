МЧС обратилось к гражданам в связи с минной угрозой на освобожденных территориях

17:06

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к гражданам в связи с минной угрозой на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"После того, как в результате 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет, начались операции по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В этих операциях наряду с соответствующими государственными структурами непосредственное участие принимает и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Осуществляемые меры еще больше приближают день возвращения наших соотечественников, являющихся настоящими хозяевами этих территорий, на земли своих предков.

Тем не менее, на освобожденных от оккупации территориях по-прежнему остается много мин и неразорвавшихся боеприпасов, и в настоящее время соответствующие государственные структуры, в том числе Министерство по чрезвычайным ситуациям, слаженно продолжают свою деятельность по полному устранению этой угрозы. В связи с этим мы благодарим каждого из наших граждан, проявивших терпение, сдержанность, внимательное и уважительное отношение к правилам, установленным государством, воздержавшихся от незаконных поездок на освобожденные от оккупации территории.

С сожалением отмечаем, что наряду с минами и неразорвавшимися боеприпасами на освобожденных от оккупации территориях обнаружены многочисленные взрывоопасные предметы, изготовленные кустарным способом. Самая большая опасность предметов такого типа заключается в том, что они обманчивы с точки зрения внешнего вида, во многих случаях выглядят привлекательно и интересно для детей. В результате воздействия различных метеорологических факторов, в том числе наводнений, подобные предметы встречаются и в окрестностях населенных пунктов вблизи освобожденных от оккупации территорий.

Учитывая вышесказанное, Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует нашим гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных вблизи освобожденных от оккупации территорий, немедленно сообщать о подозрительных предметах на горячую линию МЧС “112” или МВД “102”. В частности, постоянное проведение просветительских бесед с десятками семей по указанным вопросам являются важным вкладом в обеспечение безопасности".