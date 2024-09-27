МЧС о причинах пожара в Хатаинском районе

15:32

Пожар в Хатаинском районе произошел в цистернах, добавках и пластиковой таре на предприятии по производству красок на территории площадью 3 500 кв.м.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил заместитель начальника штаба пожарной охраны МЧС, полковник-лейтенант Талех Бабаев, находящийся на месте происшествия.

По его словам, сегодня в 13:32 на горячую линии "112" МЧС поступила информация о пожаре в цехе по производству краски на улице Сулеймана Ахмедова, к месту происшествия были привлечены Государственная противопожарная служба и Специальные спасательные силы, включая 12 пожарных машин.

"Пожар был локализован в короткие сроки", - сказал Бабаев.