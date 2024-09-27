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МЧС о причинах пожара в Хатаинском районе

МЧС о причинах пожара в Хатаинском районе 15:32
Происшествия
27 сентября 2024 г. 15:58
МЧС о причинах пожара в Хатаинском районе

Пожар в Хатаинском районе произошел в цистернах, добавках и пластиковой таре на предприятии по производству красок на территории площадью 3 500 кв.м.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил заместитель начальника штаба пожарной охраны МЧС, полковник-лейтенант Талех Бабаев, находящийся на месте происшествия.

По его словам, сегодня в 13:32 на горячую линии "112" МЧС поступила информация о пожаре в цехе по производству краски на улице Сулеймана Ахмедова, к месту происшествия были привлечены Государственная противопожарная служба и Специальные спасательные силы, включая 12 пожарных машин.

"Пожар был локализован в короткие сроки", - сказал Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке FHN rəsmisi: Xətaidəki yanğın boya çənləri, qatqı maddələri və plastik qablarda baş verib

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