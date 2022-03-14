МЧС: Нарушившие правила безопасности пользователи маломерных судов оштрафованы

Пользователи маломерных судов, уличенные в нарушении правил, были оштрафованы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

Отмечается, что в ходе проведенных Государственной службой надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС контрольных мероприятий в прибрежных районах города Баку, поселках Пиршаги Сабунчинского района, Новханы Бинагадинского района, Джорат и Г.З.Тагиев города Сумгайыт было задержано 16 катеров с подвесными двигателями, проверены технические и регистрационные документы транспортных средств, а также водительские удостоверения водителей маломерных судов.

Составлены протоколы в отношении 5 пользователей судов, нарушивших требования правил безопасной эксплуатации маломерных судов.

В то же время пользователям судов была разъяснена важность соблюдения требований закона, в том числе государственной регистрации и технического осмотра маломерных судов и получения водительских удостоверений водителями катеров.