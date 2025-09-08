российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    МЧС: На прошлой неделе зафиксировано 611 выездов на пожары

    Происшествия
    • 08 сентября, 2025
    • 10:40
    МЧС: На прошлой неделе зафиксировано 611 выездов на пожары

    На прошлой неделе зафиксировано 611 выездов на пожары.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Отмечается, что на горячую линию 112 поступили сигналы по 611 случаям пожаров, 37 случаям нахождения в беспомощном состоянии, 10 фактам ДТП и 1 попытке суицида.

    В целом, силами МЧС за прошедшую неделю спасены 52 человека, из них 10 несовершеннолетних, 14 человек эвакуированы, включая 3 детей, а тела 16 человек переданы соответствующим органам.

    МЧС пожары служба спасения
    FHN: Ötən həftə 611 yanğına çıxış olub, 16 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib

    Последние новости

    10:58

    Вице-президент НОК: В Азербайджане вновь спортивный праздник

    Индивидуальные
    10:58
    Фото

    Министерство молодежи и спорта, Baku City Circuit и SportAccord подписали официальное соглашение

    Индивидуальные
    10:54

    Токаев предлагает создать министерство ИИ

    В регионе
    10:51

    Фарид Гаибов: Организация Всемирного саммита SportAccord - очередной успех Азербайджана

    Индивидуальные
    10:49

    В Турции фиксируются сбои в работе популярных соцсетей

    Другие страны
    10:49

    В Баку задержан подозреваемый в сбыте героина

    Происшествия
    10:48

    Потребителям в Азербайджане в рамках возмещения части НДС возвращено 124,6 млн манатов

    Финансы
    10:40

    МЧС: На прошлой неделе зафиксировано 611 выездов на пожары

    Происшествия
    10:35

    Новый посол Израиля в Казахстане нацелен на углубление отношений двух стран

    В регионе
    Лента новостей