МЧС: На прошлой неделе зафиксировано 611 выездов на пожары

На прошлой неделе зафиксировано 611 выездов на пожары.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию 112 поступили сигналы по 611 случаям пожаров, 37 случаям нахождения в беспомощном состоянии, 10 фактам ДТП и 1 попытке суицида.

В целом, силами МЧС за прошедшую неделю спасены 52 человека, из них 10 несовершеннолетних, 14 человек эвакуированы, включая 3 детей, а тела 16 человек переданы соответствующим органам.