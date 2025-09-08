İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    FHN: Ötən həftə 611 yanğına çıxış olub, 16 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib

    Hadisə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 10:19
    FHN: Ötən həftə 611 yanğına çıxış olub, 16 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib

    Ötən həftə  611 yanğına çıxış olub, 16 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 611 yanğına çıxış, 37 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 10 avtonəqliyyat qəzası və 1 intihara cəhd faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 10-u azyaşlı olmaqla 52 nəfər xilas edilib, 3-ü azyaşlı olmaqla 14 nəfər təxliyə olunub, 16 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    FHN Meyit yanğın Hadisə
