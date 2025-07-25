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МЧС: Меры по тушению пожаров в Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Физули и Агдере продолжаются

МЧС: Меры по тушению пожаров в Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Физули и Агдере продолжаются 17:32
Происшествия
25 июля 2025 г. 17:41
МЧС: Меры по тушению пожаров в Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Физули и Агдере продолжаются

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает мероприятия по тушению пожаров в горной местности со сложным рельефом в Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Физулинском и Агдеринском районах.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию МЧС.

Отмечается, что, несмотря на сложность рельефа, высокую температуру воздуха и ветреную погоду, затрудняющие работы по тушению пожаров, мероприятия по борьбе с огнем проводятся непрерывно.

К тушению пожаров привлечены расчеты Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС, Карабахского регионального центра и вертолеты Авиационного отряда.

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