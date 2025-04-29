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МЧС и АЖД провели совместные тактико-специальные учения

МЧС и АЖД провели совместные тактико-специальные учения МЧС и АЖД провели совместные тактико-специальные учения
Происшествия
29 апреля 2025 г. 10:37
МЧС и АЖД провели совместные тактико-специальные учения

Бакинский региональный центр МЧС и "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) провели совместные тактико-специальные учения на станции Баладжары.

Как сообщили Report в МЧС, учения на тему "Управления при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" были организованы с целью оперативного выполнения задач, поставленных перед структурными подразделениями во время возможных чрезвычайных ситуаций, повышения практических навыков личного состава в этом направлении, а также дальнейшего укрепления взаимодействия между государственными органами по аварийно-спасательным работам.

Тактико-специальные учения состояли из нескольких этапов – приведение личного состава в высокую степень готовности, прибытие в место происшествия, а также ликвидация последствий чрезвычайной ситуации.

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