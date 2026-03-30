МЧС эвакуировало 454 человека из затопленных территорий

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям в течение прошедших суток непрерывно проводили мероприятия по обеспечению безопасности на территориях, затопленных в результате интенсивных дождей.

Как сообщили Report в МЧС, в результате принятых мер в безопасные зоны были эвакуированы в общей сложности 454 человека, в том числе 75 несовершеннолетних.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий продолжаются с участием войск Гражданской обороны МЧС, Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Бакинского и Сумгайытского региональных центров.