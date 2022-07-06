О нас

МЧС: Для помощи в тушении пожаров в горных местностях созданы искусственные озера

МЧС: Для помощи в тушении пожаров в горных местностях созданы искусственные озера Для более быстрого предотвращения пожаров в горных местностях созданы искусственные озера, чтобы вертолетам было легче забирать оттуда воду.
Происшествия
6 июля 2022 г. 12:35
МЧС: Для помощи в тушении пожаров в горных местностях созданы искусственные озера

Для более быстрого предотвращения пожаров в горных местностях созданы искусственные озера, чтобы вертолетам было легче забирать оттуда воду.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заместитель начальника Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Агшин Кязымов сообщил на мероприятии в Барде, посвященной пожарной безопасности.

По его словам, эти озера помогут в борьбе с лесными пожарами.

"Водные ресурсы этих искусственных водоемов будут обеспечиваться за счет природных источников. В этом случае во время чрезвычайных ситуаций в горных местностях будет возможно более эффективно использовать накопленный запас воды", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dağlıq ərazilərdə yanğın zamanı helikopterlərin su götürməsi üçün süni göllər yaradılıb

Другие новости из категории

МВД: В Азербайджане реальное число наркоманов намного больше
МВД: В Азербайджане реальное число наркоманов намного больше
6 июля 2022 г. 12:15
В Шеки сгорел автосервис вместе с автомобилем
ФотоВ Шеки сгорел автосервис вместе с автомобилем
6 июля 2022 г. 11:38
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей
6 июля 2022 г. 10:46
В Баку рабочий погиб в результате несчастного случая
В Баку рабочий погиб в результате несчастного случая
6 июля 2022 г. 10:32
В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину
В Баку автомобиль сбил пожилого мужчину
6 июля 2022 г. 08:04
В Баку совершен наезд на 65-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 65-летнего пешехода
6 июля 2022 г. 07:19
В Баку автомобиль сбил 67-летнюю женщину
В Баку автомобиль сбил 67-летнюю женщину
6 июля 2022 г. 06:47
В Баку совершен наезд на пешеходов
В Баку совершен наезд на пешеходов
6 июля 2022 г. 06:12
В Баку автомобиль сбил 30-летнего мотоциклиста
В Баку автомобиль сбил 30-летнего мотоциклиста
6 июля 2022 г. 04:51
В Баку 3-летний ребенок упал со второго этажа
В Баку 3-летний ребенок упал со второго этажа
6 июля 2022 г. 00:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi