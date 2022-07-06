МЧС: Для помощи в тушении пожаров в горных местностях созданы искусственные озера

Для более быстрого предотвращения пожаров в горных местностях созданы искусственные озера, чтобы вертолетам было легче забирать оттуда воду.

Для более быстрого предотвращения пожаров в горных местностях созданы искусственные озера, чтобы вертолетам было легче забирать оттуда воду.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заместитель начальника Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Агшин Кязымов сообщил на мероприятии в Барде, посвященной пожарной безопасности.

По его словам, эти озера помогут в борьбе с лесными пожарами.

"Водные ресурсы этих искусственных водоемов будут обеспечиваться за счет природных источников. В этом случае во время чрезвычайных ситуаций в горных местностях будет возможно более эффективно использовать накопленный запас воды", - отметил он.