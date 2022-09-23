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МЧС: Держитесь подальше от рекламных щитов, не стойте под высокими деревьями

МЧС: Держитесь подальше от рекламных щитов, не стойте под высокими деревьями Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Происшествия
23 сентября 2022 г. 10:27
МЧС: Держитесь подальше от рекламных щитов, не стойте под высокими деревьями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

В поступившем Report заявлении пресс-службы МЧС говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии, начиная с ночи с 23 на 24 сентября до 26 числа на территории страны прогнозируются неустойчивые погодные условия, местами сильные порывы ветра, грозы, с перерывами осадки, в ряде районов ливни, град, а также кратковременные паводки и селевые потоки с некоторых горных рек.

В связи с ожидаемыми погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.

Рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями".

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Версия на азербайджанском языке Hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət: "Reklam lövhələrindən uzaq durun, hündür ağacların altında dayanmayın"

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