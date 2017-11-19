МЧС борется с лестными пожарами в Гахском районе

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Гах. 19 ноября. REPORT.AZ/ В горной местности Гахского района произошел пожар. Как сообщает северо-западное бюро Report, пожары зафиксированы поблизости села Илису, на территории предприятия охраны и реабилитации гахского лесного фонда.

Из-за темного времени суток и горной местности, работы по тушению пожара отложены до утра. В данный момент пожар продолжается.

Пожарные части МЧС Гахского района в утренние часы отправятся на место происшествия. О возгорании пастбищ, кустов или деревьев точной информации нет.