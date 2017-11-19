 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МЧС борется с лестными пожарами в Гахском районе

    Из-за темного времени суток и горной местности, работы по тушению пожара отложены до утра© Report

    Гах. 19 ноября. REPORT.AZ/ В горной местности Гахского района произошел пожар. Как сообщает северо-западное бюро Report, пожары зафиксированы поблизости села Илису, на территории предприятия охраны и реабилитации гахского лесного фонда.

    Из-за темного времени суток и горной местности, работы по тушению пожара отложены до утра. В данный момент пожар продолжается.

    Пожарные части МЧС Гахского района в утренние часы отправятся на место происшествия. О возгорании пастбищ, кустов или деревьев точной информации нет.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi