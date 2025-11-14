МЧС: Безответственность родителей - главная причина детских ЧП

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана выступило с обращением к родителям на фоне участившихся случаев спасения детей, оказавшихся в опасных ситуациях.

Как сообщили Report в ведомстве, несмотря на просветительскую работу, в ряде случаев дети оказываются в опасной или беспомощной ситуации из-за безответственности и халатности родителей. Согласно официальным данным, только за первые 13 дней ноября сотрудникам МЧС пришлось провести спасательные операции в отношении 22 детей.

"Проведенный анализ показывает, что подобные случаи, в основном, происходят в результате оставления детей без присмотра, причем в большинстве случаев, одних в квартирах и прочих помещениях", - говорится в обращении министерства.

В этой связи МЧС в очередной раз призывает родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра, учитывая наличие в квартирах электро- и газоприборов, открытых балконов и окон, тяжелых предметов, которые могут упасть, а также химикатов, режущих инструментов и т.п., которые могут представлять угрозу для жизни детей. Кроме того, оставление детей без присмотра в лифтах, во дворе, на улице, в автомобиле и других местах может привести к нежелательным последствиям.