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МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в связи с погодными условиями призвало население соблюдать правила безопасности.
Происшествия
25 октября 2021 г. 18:00
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в связи с погодными условиями призвало население соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

"Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, с 27 октября на территории страны ожидается нестабильная погода, переменные дожди, местами ливни, временные наводнения и сели в некоторых горных реках", - говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство призывает держаться подальше от рек и близлежащих к ним территорий.

"Во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара", – отметили в министерстве.

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