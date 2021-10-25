МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в связи с погодными условиями призвало население соблюдать правила безопасности.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в связи с погодными условиями призвало население соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

"Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, с 27 октября на территории страны ожидается нестабильная погода, переменные дожди, местами ливни, временные наводнения и сели в некоторых горных реках", - говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство призывает держаться подальше от рек и близлежащих к ним территорий.

"Во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара", – отметили в министерстве.