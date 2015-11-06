​Мать убившего Айтадж Бабаеву молодого человека отказалась от дачи показаний

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по делу Иззета Гусейнова, обвиняющегося в убийстве Айтадж Бабаевой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Тамеллы Насруллаевой мать обвиняемого Чиялям Гусейнова отказалась от дачи показаний.

Отец И.Гусейнова Хафиз Гусейнов не смог присутствовать на суде, так как после перенесенного инсульта прикован к постели.

Судья Тамелла Насруллаева заявила, что они обратились в Хатаинское РУП в связи с принудительной доставкой в суд свидетеля Орхана Ахундова для дачи показаний.

Очередное судебное заседание назначено на 13 ноября.

Отметим, что 29 апреля этого года на улице Бахруза Нуриева Низаминского района Иззет Гусейнов убил любимую девушку - ученицу 11-го класса средней школы №58 Айтадж Бабаеву (1998 г.р.).

Убийство было совершено из-за происшедшего между молодыми спора.