О нас

Мать Фарида Сафарли поблагодарила президента Ильхама Алиева за освобождение ее сына

Мать Фарида Сафарли поблагодарила президента Ильхама Алиева за освобождение ее сына Диляра Аскерова, мать Фарида Сафарли, освобожденного из заключения в Иране и доставленного в Азербайджан, поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Происшествия
21 января 2025 г. 15:28
Мать Фарида Сафарли поблагодарила президента Ильхама Алиева за освобождение ее сына

Диляра Аскерова, мать Фарида Сафарли, освобожденного из заключения в Иране и доставленного в Азербайджан, поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что глава государства сыграл большую роль в освобождении ее сына.

Мать Фарида Сафарли отметила, что в результате произошедшего ее сын впал в глубокую депрессию: "Полного надежд молодого человека превратили в разочаровавшегося во всем, изолировавшего себя от общества. С момента возвращения он заперся в комнате и не хочет никого видеть. Мы сделаем все возможное для его выздоровления, и я надеюсь, что TƏBIB также окажет нам помощь в этом вопросе".

Она также поблагодарила за то, что вопрос освобождения ее сына был решен в столь короткие сроки: "Даже США не могут годами добиться освобождения своих граждан, задержанных в Иране. Поэтому я считаю большим успехом то, что этот вопрос был решен за 23 месяца".

Напомним, что гражданин Азербайджана, студент Йенского университета Германии Фарид Сафарли отправился в поездку в Иран 20 февраля 2023 года. С 4 марта связь с ним прервалась. Позже распространилась информация о его аресте. Недавно Фарида Сафарли обменяли на обвиняемого в шпионаже гражданина Ирана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Farid Safarli's mother thanks President Ilham Aliyev for her son's release
Версия на азербайджанском языке Fərid Səfərlinin anası oğlunun azadlığa çıxmasına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Другие новости из категории

В азербайджанской армии сократилось число случаев доведения до самоубийства
В азербайджанской армии сократилось число случаев доведения до самоубийства
21 января 2025 г. 15:31
В Азербайджане в прошлом году раскрыто 98,8% военных преступлений
В Азербайджане в прошлом году раскрыто 98,8% военных преступлений
21 января 2025 г. 15:02
ГПС: Предотвращена контрабанда свыше 37 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
ГПС: Предотвращена контрабанда свыше 37 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
21 января 2025 г. 13:24
В Хырдалане обнаружен труп неизвестного мужчины
В Хырдалане обнаружен труп неизвестного мужчины
21 января 2025 г. 12:54
Фарида Сафарли обменяли на иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане
Фарида Сафарли обменяли на иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане
21 января 2025 г. 12:47
В Масаллы задержаны грабители, совершившие разбойное нападение 11 лет назад
В Масаллы задержаны грабители, совершившие разбойное нападение 11 лет назад
21 января 2025 г. 11:53
Задержан подозреваемый в обмане 57 человек под предлогом трудоустройства женщин
Задержан подозреваемый в обмане 57 человек под предлогом "трудоустройства женщин"
21 января 2025 г. 11:50
В Баку из платежного терминала украдено более 13 тыс. манатов
В Баку из платежного терминала украдено более 13 тыс. манатов
21 января 2025 г. 11:45
В Баку из незаконного оборота изъято около 20 кг наркотических и психотропных веществ
В Баку из незаконного оборота изъято около 20 кг наркотических и психотропных веществ
21 января 2025 г. 11:40
В общежитии в Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы 11 жильцов
В общежитии в Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы 11 жильцов
21 января 2025 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi