Мать Фарида Сафарли поблагодарила президента Ильхама Алиева за освобождение ее сына

Диляра Аскерова, мать Фарида Сафарли, освобожденного из заключения в Иране и доставленного в Азербайджан, поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Диляра Аскерова, мать Фарида Сафарли, освобожденного из заключения в Иране и доставленного в Азербайджан, поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что глава государства сыграл большую роль в освобождении ее сына.

Мать Фарида Сафарли отметила, что в результате произошедшего ее сын впал в глубокую депрессию: "Полного надежд молодого человека превратили в разочаровавшегося во всем, изолировавшего себя от общества. С момента возвращения он заперся в комнате и не хочет никого видеть. Мы сделаем все возможное для его выздоровления, и я надеюсь, что TƏBIB также окажет нам помощь в этом вопросе".

Она также поблагодарила за то, что вопрос освобождения ее сына был решен в столь короткие сроки: "Даже США не могут годами добиться освобождения своих граждан, задержанных в Иране. Поэтому я считаю большим успехом то, что этот вопрос был решен за 23 месяца".

Напомним, что гражданин Азербайджана, студент Йенского университета Германии Фарид Сафарли отправился в поездку в Иран 20 февраля 2023 года. С 4 марта связь с ним прервалась. Позже распространилась информация о его аресте. Недавно Фарида Сафарли обменяли на обвиняемого в шпионаже гражданина Ирана.