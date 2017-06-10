В последние три дня в Сумгайыте с диагнозом отравление госпитализировано 119 детей - ОФИЦИАЛЬНО - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сумгайыт. 10 июня. REPORT.AZ/ "Предполагается, что распространенная среди детей в Сумгайыте болезнь является желудочно-кишечной инфекцией".

Об этом Report сказал исполняющий обязанности директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Имран Абдуллаев.

По его словам, в больнице уже поставили схожий диагноз: "Им поставлен диагноз не уточненная вирусная инфекция, а некоторым – желудочно-кишечная вирусная инфекция. Сегодня в больницу размещены 14 детей. Сейчас в больнице лечится 54 ребенка. В последние три дня из поселков Сараи, Масазыр, Джорат, Гаджи Зейналабдин Тагиев и Джейранбатан в больницу обратились 119 человек. Из них 72 человека жители только поселка Тагиев. Предполагается, что инфекция попадает из воды. В настоящее время ряд наших сотрудников берут образцы воды с адресов, откуда поступили дети. Будут проведены лабораторные исследования. Последнюю информацию сообщат общественности".

*** 15:09

Сумгайыт. 10 июня. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошло массовое отравление среди детей.

Как сообщает местное бюро Report, начиная со вчерашнего дня более 60 детей, проживающих в поселках Г.З.Тагиева и Джейранбатан, с диагнозом отравление были размещены в Сумгайытскую городскую детскую больницу №1..

В больнице сообщили, что в больницу поступили массовые обращения в основном из-за рвоты, упадка сил, поноса и острых головных болей: "Части обратившихся в больницу детей оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Сейчас в больнице получают лечение около 40 детей с диагнозом отравление. Отравившиеся дети в основном в возрасте от двух до семи лет. Точные причины отравления пока неизвестны. Однако взятые у детей образцы анализов направлены в лабораторию. Причины массового отравления среди детей станут известны после ответа лаборатории".

Отметим, что в больнице побывали сотрудники министерства здравоохранения и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.