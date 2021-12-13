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Массовое отравление в Газахе, госпитализирована семья из шести человек

Массовое отравление в Газахе, госпитализирована семья из шести человек В Газахском районе произошло массовое отравление.
Происшествия
13 декабря 2021 г. 01:37
Массовое отравление в Газахе, госпитализирована семья из шести человек

В Газахском районе произошло массовое отравление.

Как передает западное бюро Report, госпитализированы с подозрением на пищевое отравление члены одной семьи: С.Мустафаева, 1956 года рождения, С.Насибова, 1984 года рождения, Ш.Алекберова, 1988 года рождения, Х.Горучлу, 2014 года рождения, Н.Горучлу, 2017 года рождения, полуторагодовалый Л.Горучлу и 8-месячный младенец (мальчик) Дж.Горучлу.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние их стабильное.

По предварительным данным, члены семьи отравились помидорными соленьями домашнего приготовления.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxda bir ailənin 6 üzvü qidadan zəhərlənib

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