Массовое отравление в Газахе, госпитализирована семья из шести человек

В Газахском районе произошло массовое отравление.

В Газахском районе произошло массовое отравление.

Как передает западное бюро Report, госпитализированы с подозрением на пищевое отравление члены одной семьи: С.Мустафаева, 1956 года рождения, С.Насибова, 1984 года рождения, Ш.Алекберова, 1988 года рождения, Х.Горучлу, 2014 года рождения, Н.Горучлу, 2017 года рождения, полуторагодовалый Л.Горучлу и 8-месячный младенец (мальчик) Дж.Горучлу.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние их стабильное.

По предварительным данным, члены семьи отравились помидорными соленьями домашнего приготовления.

По факту начато расследование.