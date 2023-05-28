Массовая драка в Гедабеке, есть погибший и раненые

В массовой драке в Гедабеке погиб 1 человек, двое получили ножевые ранения.

В массовой драке в Гедабеке погиб 1 человек, двое получили ножевые ранения.

Об этом Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

В Гедабекский районный отдел полиции поступила информация о ножевых ранениях 2 человек и убийстве 1 человека в селе Новосаратовка.

Отмечается, что сотрудники районного отдела полиции и прокуратуры немедленно прибыли на место происшествия и провели соответствующие следственные меры.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что жители района Теймур Тапдыгов 1986 года рождения, его брат Самир Тапдыгов 1981 года рождения и Эльпарас Ибрагимов 1998 года рождения поссорились на почве личных отношений и нанесли друг другу ножевые ранения. В результате Теймур Тапдыгов погиб, еще двое госпитализированы.

По факту расследование продолжается.