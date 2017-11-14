Массовая драка с поножовщиной произошла в кафе в пригороде Баку

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла массовая драка, в результате которой два человека получи ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в кафе «Гартал» в поселке Балаханы. Сообщается, что Махир Этибар оглы Исмаилов 1987 г.р. и его сверстник Ильхам Эдиль оглы Пашаев вступили в драку, с лицами, которых они знали.

В результате Исмаилов получил 3 ножевых ранения в область горла и тела, а Пашаеву было нанесено 6 ножевых ударов в область ног и тела. Оба пострадавших доставлены в Клинический медицинский центр №3.

По сведениям врачей, состояние Исмаилова тяжелое. Управление полиции Сабунчинского района приступило к расследованию.