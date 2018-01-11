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    Массовая драка между азербайджанцами и грузинами в Баку: Четверо получили ранения

    Стычка произошла в Грузинском квартале© Report

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в Сураханинском районе города Баку произошла массовая стычка между азербайджанцами и грузинами.

    Report сообщает, что инцидент произошел в «грузинском» квартале поселка Бина с участием 9 человек.

    В результате драки четверо получили различной степени ранения. Двое из них граждане Азербайджана грузинского происхождения, 28-летние Папишвили Шенгели Масикоевич и Папиашвили Исак Давидович. Вместе с ними в больницу доставлены 30-летний Исмаилов Полад Магеррам оглы и 24-летний Солтанов Камран Расим оглы.

    Сотрудники 30-го отделения Управления полиции Сураханинского района задержали троих подозреваемых в подстрекательстве драки.

    По факту ведется расследование. 

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