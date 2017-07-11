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    Масштабы пожара в заповеднике Гызылагадж увеличились в три раза

    Оперативные действия для локализации пожара продолжаются© Eco.gov.az

    Лянкяран. 11 июля. REPORT.AZ/ Пожар в Государственном природном заповеднике Гызылагадж продолжается. 

    Как сообщает южное бюро Report, в результате ветра масштабы пожара расширились. 

    В целом пламя охватило территорию свыше 10 га. Для локализации пожара на территорию была доставлена техника и живая сила служб противопожарной охраны Масаллинского и Лянкяранского районов Государственной противопожарной службы МЧС.

    Отметим, что сегодня в 14 часов на территории Государственного природного заповедника Гызылагадж начался пожар. Из-за наблюдающегося ветра за короткое время пламя охватило территорию в 3 га. 

    Оперативные действия для локализации пожара продолжаются. 

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