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Масштабы пожара на территории "Промышленного парка Азерсун" продолжают расширяться

Масштабы пожара на территории "Промышленного парка Азерсун" продолжают расширяться Масштабы пожара на территории ”Промышленном парка "Азерсун, расположенного в поселке Г.З.Тагиев города Сумгайыт, расширяются.
Происшествия
28 апреля 2022 г. 23:17
Масштабы пожара на территории Промышленного парка Азерсун продолжают расширяться

Масштабы пожара на территории "Промышленного парка Азерсун", расположенного в поселке Г.З.Тагиев города Сумгайыт, расширяются.

Прибывший на место корреспондент Report сообщил, что огонь стремительно распространяется. Несмотря на усилия сотрудников МЧС, пожар до сих пор не потушен.

Огонь охватил большую площадь парка, начиная от места свалки пластиковых отходов и перекинувшись на продовольственные и другие склады.

Принимаются меры по локализации и тушению возгорания.

В связи с пожаром на место происшествия немедленно были мобилизованы также сотрудники полиции, которые извлекли со складов взрывчатые и ядовитые вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, и перевезли их в безопасное место, обеспечена эвакуация персонала.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda baş verən yanğının əhatəsi genişlənir

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