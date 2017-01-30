Машаллах Ахмедов приговорен к 8 годам лишения свободы

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении известного футболиста Машаллаха Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Мирзы Ханкишиева М. Ахмедов выступил с заключительным словом.

Он отметил, что вместе с потерпевшим Юсифом Азизовым привез из Ирана камни: "Спустя некоторое время бизнес не состоялся, мы сделали бартер этих камней на землю. Несмотря на это, Юсиф требовал у меня денег. Он взял у меня 11 тыс. манатов, 2 машины камня. Он захотел квартиру, я дал, но он отказался. Он требует у меня 128 тыс. манатов. Он шантажирует меня. В этом деле есть еще и другие люди, которые шантажируют меня. Я с трудом собираю деньги и даю им. Юсиф не соглашается с этим".

М. Ахмедов отметил, что отдал потерпевшему Ю. Азизову 30 тыс. манатов и квартиру, но он отказался.

Судебная коллегия отправилась на совещание.

После совещания был вынесен приговор М. Ахмедову. Согласно приговору, М. Ахмедов осужден на 8 лет лишения свободы. Он был арестован в зале суда.

Напомним, что государственный обвинитель попросил наказания для М. Ахмедова в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

Отметим, что М. Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тыс. манатов. Однако М. Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М. Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Не согласившись с решением суда, футболист-ветеран обратился в Бакинский апелляционный суд. Однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

30 декабря Бинагадинский районный суд отменил меру пресечения в виде ареста в отношении М. Ахмедова. Он освобожден под домашний арест.

В августе прошлого года предварительное следствие по уголовному делу М. Ахмедова было завершено и материалы дела отправлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Однако прокуратура вынесла решение о возвращении уголовного дела в предварительное следствие. Дело было возвращено предварительному следствию.

Напомним, что М. Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал основным тренером национальной команды. С декабря 2008 года является вице-президентом Ассоциации региональных футбольных федераций Азербайджана, руководит которой Искендер Джавадов.