Мартин Райан заявил на суде, что принял сотрудников спецслужб за дипломатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу в отношении Мартина Райана, арестованного по обвинению в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова, обвиняемый Мартин Райан дал показания.

Он рассказал о своих связях с сотрудниками посольства Франции.

"Встречи Азада Мамедли с ними также не были тайными, так как в этом случае и места встреч были бы тайными. Когда они подходили ко мне, они не говорили, что являются агентами. Я думал, что указанные лица были дипломатами", - сказал Райан.

Затем были оглашены показания обвиняемого Азада Мамедли, данные им в ходе предварительного следствия. В своих показаниях он заявил, что в 2016-2018 годах получил магистерское образование во Франции, а затем посещал курсы французского языка в Баку.

"Там моим учителем французского языка был З.М. После окончания курса я случайно встретил его на бульваре. З.М. тогда познакомил меня с Мартином Райаном. Во время встречи я узнал, что он и Мартин создали совместную компанию. Через некоторое время З.М. сказал мне, что в доме, где живет Мартин, проходит собрание, и что я тоже на него приглашен. На этом собрании я познакомился с Фредериком Девосом. У нас с ним был разговор о том, как я мог бы найти работу в Европе", - отметил Мамедли.

Также Азад Мамедли в рамках показаний на предварительном следствии сказал, что Фредерик Девос на одной из встреч задавал ему вопросы о Евразийском экономическом форуме, проходившем в Кыргызстане.

"Хотя я отклонил его предложение о сотрудничестве, он предложил мне участвовать в мероприятиях, проводимых посольством Франции. Во время встречи он задавал мне вопросы об азербайджанских бизнесменах, проживающих в России, а также о шпионских сетях Ирана в Азербайджане и о "Хусейнчиляр". Я предоставил ему информацию о них, которую знал", – сообщил Мамедли.

Он добавил, что на одном из мероприятий познакомился с сотрудником посольства Франции Лораном Грардом. Позже он встретился с ним тет-а-тет:

"На одной из наших встреч, когда я вернулся из санузла, я увидел, что он положил на стол ручку. Лоран сказал, что на этой ручке записан его электронный адрес, и попросил быстро взять ручку и положить в карман. Однако я возразил против этого. Позже он предложил мне установить связь через приложение "Сигнал"".

Процесс продолжится 1 октября.

Напомним, что Мартин Райан и Азад Мамедли дела были арестованы 4 декабря 2023 года в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности.

Согласно обвинению, сотрудники французской разведки (DGSE), которые позже были объявлены "персонами нон-грата" и высланы из Баку, привлекли к секретному сотрудничеству Мартина Райана и использовали его в качестве агента-шпиона.

Примечательно, что после разоблачения обширной шпионской сети и служебных неудач 20 декабря 2023 года глава Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернар Эмье был освобожден от занимаемой должности.