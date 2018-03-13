Мария Захарова пригрозила запретить все британские СМИ на территории России

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила запретить работу британских СМИ в России.

"Сразу вам могу сказать - ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT", — заявила она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Скандал был вызван после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого вместе с дочерью нашли 4 марта в бессознательном состоянии в центре Солсбери.

В Лондоне сразу заявили о причастности Москвы к этому инциденту. Так, британский премьер Тереза Мэй заявила, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Никаких доказательств она не предъявила. Президент Владимир Путин посоветовал Лондону сначала самому разобраться с отравлением Скрипаля, прежде чем обсуждать инцидент с Россией.

После этого британские парламентарии призвали ввести санкции против RT, вплоть до отзыва лицензии, если будет доказана причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ. В ответ телеканал заявил, что ограничения только нанесут ущерб британскому обществу.

Во вторник британский медиарегулятор Ofcom предупредил держателя лицензии RT — автономную некоммерческую организацию (АНО) "ТВ-Новости" — о возможных санкциях из-за "дела Скрипаля".

Телеканал ответил, что медиарегулятор выходит за рамки своих обязанностей и "ввязывается в государственные дела".