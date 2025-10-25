В Бейлагане 10-летний школьник впал в кому после наезда автомобиля

В Бейлаганском районе автомобиль сбил 10-летнего мальчика, после чего ребенок впал в кому.

Как сообщает Report, пострадавшим является Адем Салахлы, 2015 года рождения. Его сбил автомобиль Mercedes, которым управлял местный житель Расим Ахмедов.

По информации TƏBİB, ребенок был госпитализирован в Бейлаганскую районную центральную больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и коматозное состояние.

Сейчас мальчик проходит лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.