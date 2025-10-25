Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Бейлагане 10-летний школьник впал в кому после наезда автомобиля

    Происшествия
    • 25 октября, 2025
    • 17:47
    В Бейлагане 10-летний школьник впал в кому после наезда автомобиля

    В Бейлаганском районе автомобиль сбил 10-летнего мальчика, после чего ребенок впал в кому.

    Как сообщает Report, пострадавшим является Адем Салахлы, 2015 года рождения. Его сбил автомобиль Mercedes, которым управлял местный житель Расим Ахмедов.

    По информации TƏBİB, ребенок был госпитализирован в Бейлаганскую районную центральную больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и коматозное состояние.

    Сейчас мальчик проходит лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое.

    По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.

    Лента новостей