В Бейлагане 10-летний школьник впал в кому после наезда автомобиля
Происшествия
- 25 октября, 2025
- 17:47
В Бейлаганском районе автомобиль сбил 10-летнего мальчика, после чего ребенок впал в кому.
Как сообщает Report, пострадавшим является Адем Салахлы, 2015 года рождения. Его сбил автомобиль Mercedes, которым управлял местный житель Расим Ахмедов.
По информации TƏBİB, ребенок был госпитализирован в Бейлаганскую районную центральную больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и коматозное состояние.
Сейчас мальчик проходит лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.
Последние новости
18:40
Фото
В Батуми состоялся конгресс Европейской ассоциации атлетикиИндивидуальные
18:33
Фото
В Сумгайыте состоялась конференция по трансплантации органов от погибших доноров - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:18
Полковник ВСУ: Мы не сможем ударить по Кремлю даже при наличии условий для этогоДругие страны
18:08
Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" в добавленное время ушел от поражения в матче с "Сабах"Футбол
17:54
Глава СГБ Азербайджана встретился с грузинским коллегой в ТбилисиВнешняя политика
17:47
В Бейлагане 10-летний школьник впал в кому после наезда автомобиляПроисшествия
17:20
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-сентябрь, 2025)Финансы
17:17
Кэтрин Коннолли победила на выборах президента ИрландииДругие страны
17:04