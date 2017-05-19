 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мадат Гулиев: Внутри Азербайджана нет никакой опасности

    Есть большие угрозы извне© Report.az

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ “Внутри Азербайджана нет никакой опасности. Народ рядом с президентом. Президент опирается на любящий его народ. Но Азербайджан находится в сфере интересов многих государств. С этой точки зрения есть большие угрозы извне". 

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Мадат Гулиев.

    Начальник СГБ напомнил, что несколько дней назад было сделано заявление в связи с разоблачением шпионской сети: "Следственная группа уже работает.  Президентом было дано поручение генеральному прокурору Закиру Гаралову. Эти шпионы не новички. Эта предательская сеть пустила корни с 1988-1990 гг. Раскрытие предательства является результатом правильного выполнения поручений президента руководством министерства обороны".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi