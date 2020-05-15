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Люди старше 65 лет смогут покидать свои дома

​Люди старше 65 лет смогут покидать свои дома

Снят запрет на выход из дома людей старше 65 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил  Оперативный штаб при Кабинете министров. 

Отмечается, что с 00:00 18 мая запрет на выход людей из дома старше 65 лет будет отменен по всей стране. Тем не менее, люди старше 65 лет подвержены риску заражения вирусом COVID-19, поэтому им рекомендуется выходить из дома только по необходимости. При этом необходимо не находиться в людных местах, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться  индивидуальными средствами защиты.

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