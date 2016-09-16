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    Убившие главного технолога "Bakı Taxıl Terminalı" лица приговорены в общей сложности к 60-ти годам тюрьмы

    Судебный процесс по делу завершился

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Этирама Гасанова, Махнуры Гусейновой и Мубариза Алиева, обвиняемых в убийстве главного технолога ООО "Bakı Taxıl Terminalı" Галиба Багирова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством Эйнуллы Велиева выступил гособвинитель.

    В своем выступлении прокурор попросил приговорить каждого подсудимого к 20-ти годам тюрьмы.

    Затем выступили адвокаты обвиняемых лиц, которые потребовали для своих подзащитных более легкое наказание.

    Выступившие подсудимые заявили, что сожалеют о содеянном.

    По приговору суда каждый из них был приговорен к 20-ти годам тюрьмы.

    Отметим, что 8 января этого года в жилом массиве "Баглар" в поселке Говсан Сураханского района было обнаружено тело главного технолога ООО "Bakı Taxıl Terminalı" Галиба Багирова. На теле были обнаружены следы насилия.

    Было установлено, что в тот день в 7 часов утра обвиняемые приехали на дачу Галиба Багирова, и, нанеся ему множество ранений, задушили.

    Затем они украли из дома 300 манатов, 39 евро, 10 долларов, 10 000 белорусских рублей, куртку и кепку убитого, мобильный телефон и планшет и скрылись с места преступления.

    В отношении задержанных Этирама Гасанова, Махнуры Гусейновой и Мубариза Алиева была избрана мера пресечения - арест. 

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